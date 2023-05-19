19 мая, 08:32

В парламенте Литвы обсуждают переименование России в Московию

EPA-EFE/ STR
© EPA-EFE/ STR

Комитет будущего в Сейме намерен заслушать историков

ВИЛЬНЮС, 19 мая. /ТАСС/. Комитет будущего в Сейме (парламенте) Литвы считает необходимым обсудить возможность переименования России в Московию. Об этом в пятницу заявил журналистам его председатель Раймундас Лопата.

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"С учетом исторического контекста Великого княжества Литовского мы намерены предложить Литве и государствам Запада более приемлемую и точную оценку исторической роли этой страны (России - прим. ТАСС), чем великорусский нарратив, с которым она закрепилась в сознании европейцев, и проясним, как было бы лучше называть страну - Россией или Московией", - сказал он.

Комитет заслушает историков и проведет дискуссию по вопросу переименования России. В Великом княжестве Литовском, существовавшем с середины XIII века по 1795 год, Россию называли Московией. Это название использовало и славянское население княжества. Оно проводило разницу между русскими людьми, считая такими себя, и московитами.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 13 марта заявил, что к предложениям переименовать Россию в Московию можно относиться только с улыбкой. По его словам, подобные идеи относятся "к нелепым курьезам". 

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