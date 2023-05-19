В МИД Китая прокомментировали подготавливаемые G7 санкции против России

Как отметил официальный представитель ведомства Ван Вэньбинь, КНР против односторонних санкций в обход международного права

ПЕКИН, 19 мая. /ТАСС/. Китай выступает против односторонних санкций, не основанных на международном праве. Так в пятницу на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь прокомментировал подготавливаемые Группой семи (G7) санкции против РФ.

"Китай всегда выступал против односторонних санкций, не основанных на международном праве и не санкционированных Советом Безопасности ООН, а также против юрисдикции длинной руки (экстерриториальное распространение национального законодательства - прим. ТАСС)", - сказал Ван Вэньбинь. "Сотрудничество между Китаем и Россией не направлено против какой-либо стороны, и на него не влияют вмешательство и принуждение третьих сторон", - заявил представитель МИД КНР.

Он отметил, что Китай всегда осуществлял нормальное торгово-экономическое сотрудничество со всеми странами мира, в том числе с Россией, на основе равенства и взаимной выгоды.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на неопубликованное совместное заявление лидеров "семерки" по Украине сообщило, что страны Группы семи условились вводить дополнительные санкции и меры, чтобы повысить издержки России и тех, кто ее поддерживает, в связи с ситуацией вокруг Украины.