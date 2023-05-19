Премьер Грузии заявил, что Тбилиси не будет подчиняться политике Евросоюза

Ираклий Гарибашвили назвал правильным решение о восстановлении авиасообщения с Россией

ТБИЛИСИ, 19 мая. /ТАСС/. Грузия не будет подчиняться политике Евросоюза, так как не является членом организации. Об этом в пятницу сообщил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили журналистам в ответ на критику со стороны ЕС в связи с восстановлением полетов с РФ.

"Для того, чтобы подчиняться политике Евросоюза, мы должны быть членами ЕС. Сегодня мы пока еще не члены Евросоюза. На это уйдут годы", - сказал Гарибашвили.

Глава правительства еще раз отметил, что восстановление авиасообщения с РФ является правильным решением, подчеркнув, что в республику не будут летать самолеты авиакомпаний, которые попали под западные санкции.

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, комментируя решение РФ возобновить авиасообщение с Грузией, 11 мая заявил, что Евросоюз не разрешает своим авиакомпаниям полеты в Россию и призывает Грузию, которая претендует на вступление в ЕС, поддерживать санкции против РФ в сфере авиации и не пускать российские самолеты на свою территорию.