19 мая, 08:53

Премьер Британии намерен обсудить на саммите G7 гарантии безопасности Украине

Риши Сунак заверил руководство России, что поддержка Западом Украины имеет долгосрочный характер

ХИРОСИМА /Япония/, 19 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен обсудить на саммите Группы семи (G7) в Хиросиме долгосрочные гарантии безопасности Украине.

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"Я хочу, чтобы одной из тем дискуссий, которые у меня будут и которые я уже вел с моими коллегами лидерами [других стран], были долгосрочные соглашения по безопасности для Украины, чтобы не допустить будущих агрессивных действий со стороны России и заставить их понять, что он должны вывести свои войска", - сказал Сунак в эфире телеканала Sky News из Хиросимы. Там в пятницу открылся трехдневный саммит G7.

Он также заверил руководство России, что поддержка Западом Украины имеет долгосрочный характер. 

Теги:
УкраинаВеликобританияСаммит G7Сунак, РишиВоенная операция на Украине
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