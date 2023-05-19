Премьер Британии намерен обсудить на саммите G7 гарантии безопасности Украине

Риши Сунак заверил руководство России, что поддержка Западом Украины имеет долгосрочный характер

ХИРОСИМА /Япония/, 19 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен обсудить на саммите Группы семи (G7) в Хиросиме долгосрочные гарантии безопасности Украине.

"Я хочу, чтобы одной из тем дискуссий, которые у меня будут и которые я уже вел с моими коллегами лидерами [других стран], были долгосрочные соглашения по безопасности для Украины, чтобы не допустить будущих агрессивных действий со стороны России и заставить их понять, что он должны вывести свои войска", - сказал Сунак в эфире телеканала Sky News из Хиросимы. Там в пятницу открылся трехдневный саммит G7.

Он также заверил руководство России, что поддержка Западом Украины имеет долгосрочный характер.