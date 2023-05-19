СМИ: Моди встретится в Хиросиме с Зеленским

По сведениям источников телеканала News18, ожидается, что президент Украины прибудет в Хиросиму 20 мая

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Хиросиме на полях саммита "Большой семерки" (G7). Об этом сообщает в пятницу телеканал News18 со ссылкой на источники.

По их информации, ожидается, что Зеленский прибудет в Хиросиму 20 мая. Премьер Моди уже вылетел в Хиросиму, где встретится с лидерами G7 в качестве приглашенного гостя саммита.

Это будет первая встреча Зеленского с Моди с начала военной операции РФ на Украине в феврале 2022 года. Ранее в этом году первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова посетила Нью-Дели, где призвала Индию поддержать Киев.