19 мая, 09:25

G7 поддержит усилия Украины в борьбе с коррупцией и проведении правовых реформ

Также страны "Большой семерки" окажут поддержку Киеву "при создании необходимых государственных институтов"

ХИРОСИМА /Япония/, 19 мая. /ТАСС/. Страны Группы семи (G7) заявили о всесторонней поддержке усилий украинского правительства и народа в борьбе с коррупцией, а также пообещали помощь в проведении правовых реформ. Об этом говорится в заявлении G7 по Украине, которое распространено в пятницу.

"Мы приветствуем неизменную решимость и усилия украинского правительства и народа в борьбе с коррупцией и будем поощрять реализацию Киевом программы реформ, способствующих укреплению систем управления и повышению доверия со стороны инвесторов", - отмечается в документе.

Также в заявлении указано, что страны "Большой семерки" окажут неизменную поддержку Киеву "при создании необходимых государственных институтов и проведении масштабной правовой реформы, соответствующей европейскому курсу Украины и ее усилиям в продвижении верховенства закона".

Япония в текущем году председательствует в Группе семи и с 19 по 21 мая проводит ее саммит в Хиросиме. Помимо представителей "семерки", на саммит приглашены лидеры Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Индонезии, Островов Кука, Союза Коморских Островов, Южной Кореи. Они будут присутствовать на нескольких сессиях в последующие два дня саммита и посетят Парк мира, посвященный жертвам американской атомной бомбардировки. 

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