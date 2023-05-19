Лидер Эквадора намекнул, что подпал под импичмент из-за борьбы с наркотиками и коррупцией

МАДРИД, 19 мая. /ТАСС/. Президент Эквадора Гильермо Лассо назвал попытку его импичмента "политическим судом" и намекнул на связь данного процесса с проводимой им борьбой против коррупции и незаконного оборота наркотиков.

"За два года правления было четыре попытки импичмента, - сказал глава государства в опубликованном в пятницу интервью газете El Pais. - Я не хочу верить, что это происходит, потому что мое правительство изъяло за два года 420 тонн наркотиков". "Я также не хочу верить, что я сталкиваюсь с политически судом за то, что я боролся с коррупцией в вопросах страхования, в вопросах нападения на систему социального обеспечения национальной полиции, за борьбу с коррупцией в сфере нефтяного посредничества и против тех, кто стремится контролировать государственные компании, как если бы они были личными активами", - добавил Лассо.

"К сожалению, за 15 лет до моего правления появилась своего рода связь между политикой и незаконным оборотом наркотиков", - добавил он. При этом президент отказался обозначить конкретную политическую группу. "Очевидно, что в свое время я скажу об этом с доказательствами", - уточнил глава государства.

Во вторник парламент Эквадора начал рассмотрение вопроса импичмента президента. Оппозиция обвиняет его в участии в коррупционной схеме в государственной компании FLOPEC, занимающейся танкерными перевозками нефти. Глава государства заявляет о своей невиновности. В среду он подписал указ о роспуске парламента и проведении новых выборов. Лассо был избран президентом в апреле 2021 года, его срок полномочий должен был истечь в 2025 году.