В Алжире объяснили отсутствие лидера страны на саммите ЛАГ

По информации портала TSA, решение Абдельмаджида Теббунаа не связано с возможным присутствием на этом саммите президента Владимира Зеленского

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Отсутствие президента Алжира Абдельмаджида Теббуна на открывающемся в пятницу 32-м саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) в Джидде не связано с приездом на эту встречу украинского президента Владимира Зеленского.

"Нет, решение президента Теббуна не ехать в Джидду не связано с возможным присутствием на этом саммите президента Зеленского. Те, кто так говорит, явно хотят навредить Алжиру", - сообщил источник порталу TSA.

В декабре минувшего года в интервью газете Le Figaro алжирский президент заявил, что он "не поддерживает и не осуждает российскую операцию на Украине".

По сведениям портала, истинной причиной отсутствия Теббуна в Джидде стало следование принципу взаимности по отношению к властям Саудовской Аравии. Так, в североафриканской стране помнят, что наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в ноябре 2022 года не поехал на саммит ЛАГ в Алжире, сославшись на проблемы со здоровьем, что не помешало ему через несколько дней отправиться в поездку в Азию. "Мухаммеда бен Сальмана не было в Алжире, мы не должны об этом забывать", - отметил источник портала.

Кроме того, портал обращает внимание на некоторые недружественные действия Саудовской Аравии в отношении Алжира. Например, Эр-Рияд не пригласил алжирскую делегацию на подготовительные встречи к саммиту в Джидде, в частности на мини-саммит в Аммане по Сирии. Алжир также ставит в упрек Саудовской Аравии отсутствие координации между двумя странами в период, когда Алжир был действующим председателем Совета ЛАГ после алжирского саммита, прошедшего в начале ноября 2022 года.

Алжир на саммите ЛАГ в Джидде представляет премьер-министр Айман Бенабдеррахман.