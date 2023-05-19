Посол Египта сообщил о ежедневных контактах с РФ по визиту миссии Африки в Москву и Киев

Контакты по этому вопросу идут на уровне внешнеполитических ведомств, уточнил Назих Нагари

КАЗАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Россия и Египет ведут ежедневные контакты по визиту африканской мирной миссии в Москву и Киев. Об этом заявил ТАСС в пятницу посол Египта в Москве Назих Нагари на полях форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".

"Мы все еще ведем переговоры на этот счет, но я не смогу раскрыть никакие подробности", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам дипломата, контакты по этому вопросу идут на уровне внешнеполитических ведомств. "Да, конечно, я разговариваю с [замглавы МИД РФ Михаилом] Богдановым, и мы почти ежедневно контактируем со всеми департаментами российского МИД, - уточнил он. - Продолжается диалог по этому вопросу в контексте дружественных отношений между странами.

16 мая президент ЮАР Сирил Рамапоса сообщил, что власти России и Украины согласились принять делегацию стран Африки с целью поиска мирного урегулирования конфликта. Рамапоса выступал от группы из шести африканских стран: Египта, Замбии, Республики Конго, Сенегала, Уганды и ЮАР. Сейчас ведутся консультации о графике поездки. Как сообщил 17 мая генеральный директор МИД ЮАР Зане Дангора, делегация в составе президентов шести указанных государств Африки готова начать свою миссию в начале июня. Согласно радиостанции Radio France internationale, сначала миссия намерена посетить Киев, где проведет два дня, а затем Москву.