Посол Египта в РФ: африканские страны будут искать выход из украинского кризиса

Конфликт сильно влияет на торговлю, заявил Назих Нагари

КАЗАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Африканские страны намерены искать выход из кризиса вокруг Украины, потому что этот конфликт сильно влияет на торговлю. Об этом заявил в пятницу ТАСС посол Египта в Москве Назих Нагари на полях форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".

На вопрос, проводил ли посол контакты по организации миротворческой миссии стран Африки по политическому урегулированию вокруг Украины, он дал утвердительный ответ.

"По этому вопросу имели место контакты с рядом африканских стран. Этот вопрос обсуждается рядом стран по всему миру. Конечно, Африка намерена искать решения для мира и стабильности в Европе и по всему миру. Потому что это (украинский кризис - прим. ТАСС) оказывает влияние на торговлю, оказывает влияние на африканские страны. Но мы также ищем решения, которые учитывали бы интересы всех сторон, включая Россию, конечно", - отметил глава диппредставительства Египта.

16 мая президент ЮАР Сирил Рамапоса сообщил, что власти России и Украины согласились принять делегацию стран Африки с целью поиска мирного урегулирования конфликта. Рамапоса выступал от группы из шести африканских стран: Египта, Замбии, Республики Конго, Сенегала, Уганды и ЮАР. Сейчас ведутся консультации о графике поездки. Как сообщил 17 мая генеральный директор МИД ЮАР Зане Дангора, делегация в составе президентов шести указанных государств Африки готова начать свою миссию в начале июня. Согласно радиостанции Radio France internationale, сначала миссия намерена посетить Киев, где проведет два дня, а затем Москву.