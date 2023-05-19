Азербайджан выступает за постконфликтную нормализацию между Баку и Ереваном

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов выразил надежду на то, что переговоры в Москве будут плодотворными

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Азербайджан последовательно выступает за постконфликтную нормализацию между Баку и Ереваном, заявил глава азербайджанского внешнеполитического ведомства Джейхун Байрамов.

"Азербайджанская сторона последовательно выступает за процесс постконфликтной нормализации между Арменией и Азербайджаном", - сказал он на открытии переговоров с министрами иностранных дел России и Армении Сергеем Лавровым и Араратом Мирзояном в пятницу.

Он выразил надежду на то, что переговоры в Москве "будут плодотворными и дадут возможность еще раз пройтись по спектру вопросов". Байрамов также подчеркнул, что встреча станет хорошей основой для продолжения переговоров с армянской делегацией по мирному договору.

"Естественно, [встреча] на двусторонней основе, мне кажется, является хорошей возможностью продолжить с армянской делегацией обсуждение тем касательного мирного договора", - подчеркнул глава азербайджанского МИД.