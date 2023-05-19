19 мая, 10:29,
обновлено 19 мая, 11:08
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Мирзоян отметил прогресс в переговорном процессе между Ереваном и Баку

По словам главы МИД Армении, он достигнут по нескольким темам предполагаемого мирного договора

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в пятницу на встрече в Москве с коллегами из России и Азербайджана Сергеем Лавровым и Джейхуном Байрамовым отметил прогресс в переговорном процессе между Ереваном и Баку. Выступление Мирзояна транслировали в режиме реального времени на сайте МИД РФ.

"Хотел бы отметить прогресс, который уже был достигнут по нескольким статьям, по нескольким темам предполагаемого мирного договора. Хотел бы отметить понимание по другим темам, таким как открытие, разблокирование коммуникаций, дальнейший процесс делимитации на основе Алма-Атинского договора. Тут, конечно, стороны должны поработать над дальнейшей конкретизацией параметров этого процесса", - отметил он. 

Теги:
АзербайджанЛавров, Сергей ВикторовичАрменияРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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