Канцлер Австрии отказался направлять военных на Украину для помощи в разминировании

Как считает Карл Нехаммер, сейчас такая помощь представляет угрозу для жизни военных

ВЕНА, 19 мая. /ТАСС/. Австрийские военные не будут принимать участие в разминировании на Украине, пока там идут боевые действия. Об этом в пятницу сообщил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

"Австрийские солдаты не будут принимать участие в операциях по разминированию украинской территории, пока в этой зоне идут боевые действия", - написал он в Twitter.

По словам политика, сейчас такая помощь представляет угрозу для жизни военных.

Он отметил, что обычно подобные мероприятия проводятся международными организациями. Австрия рассматривает возможность профинансировать одну из таких инициатив, добавил глава правительства.

17 мая президент Австрии Александер Ван дер Беллен раскритиковал правительство страны за нежелание уже сейчас направить на Украину специалистов по разминированию.

Ранее глава оборонного ведомства Австрии Клаудиа Таннер заявляла, что австрийские военные могли бы отправиться на Украину для оказания поддержки при разминировании, но только после завершения боевых действий. По словам министра, "все иное противоречило бы конституции". Как отмечает издание, в австрийском министерстве обороны опасаются, что даже участие в гуманитарном разминировании до окончания боевых действий поставит под угрозу нейтралитет страны, так как "стороны конфликта смогут использовать разминированные пути для стратегического наступления".