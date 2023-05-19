Эрдоган: зерновую сделку удалось продлить благодаря "особым отношениям" Турции с Путиным

По мнению турецкого президента, в отношениях с такими странами, как Россия, нужно придерживаться сбалансированного подхода

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Продление зерновой сделки на два месяца стало возможным благодаря "особым отношениям" Турции с президентом России Владимиром Путиным, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу CNN.

Он указал, что в отношениях с такими странами, как Россия, нужно придерживаться сбалансированного подхода, но Запад этого не делает. Такой подход, по словам Эрдогана, был бы более удачным.

"Вот, например: черноморская инициатива. Мы берем в учет не только нужды западных стран, но и африканских. Эта инициатива была продлена на два месяца. Как это было возможно? Это стало возможным благодаря нашим особым отношениям с президентом Путиным", - подчеркнул Эрдоган.

Президент Турции 17 мая заявил, что зерновая сделка продлена на 60 дней. Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва подтверждает продление сделки на два месяца. Этот шаг предоставляет шанс помочь обеспечению глобальной продовольственной безопасности, добавила она.