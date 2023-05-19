Сокращение доходов России и поддержка Украины. Тезисы заявления G7 в Хиросиме

Страны Группы семи намерены добиваться сокращения доходов России от экспорта энергоносителей, металлов и алмазов, а также принимать меры для ограничения ее прибыли от "будущих добывающих мощностей". Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении лидеров, участвующих в саммите G7 в Хиросиме.

Группа семи также пообещала продолжить поддержку Украины и призвала Россию "прекратить боевые действия" и "вывести все свои войска". ТАСС собрал основные тезисы заявления.

Заморозка российских активов

Группа семи, куда входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония, намерена добиваться оплаты Россией "долгосрочного восстановления Украины".

Российские активы, замороженные в юрисдикциях этих стран, будут заморожены, пока РФ "не заплатит за ущерб, нанесенный ею Украине".

Меры против России

"Семерка" также намеревается ограничить "использование Россией международной финансовой системы", в том числе предотвращать обход санкций через филиалы российских банков в третьих странах. Она продолжит оказывать давление на финансовый сектор РФ, но сохранит каналы для "необходимых транзакций".

Участники саммита, как и на предыдущей встрече в Германии в прошлом году, планируют добиваться сокращения экспортных доходов Москвы. В этом году акцент сделан на доходах от продажи энергоносителей, металлов и алмазов. Группа семи хочет ограничить торговлю алмазами, добытыми или обработанными в России.

Механизм потолка цен на нефть и нефтепродукты будет сохранен, и "семерка" готова "активизировать усилия для борьбы с обходом этих ограничений". Она также будет принимать "соответствующие меры" для ограничения доходов РФ от "будущих добывающих мощностей".

Исключения из санкций и зерновая сделка

Санкции против РФ не должны касаться гуманитарных, медицинских и продовольственных товаров. Группа семи поддерживает продление и расширение зерновой сделки и намерена и впредь способствовать украинскому аграрному экспорту.

Ядерная энергетика

Страны Группы семи планируют "и дальше снижать зависимость от РФ в сфере ядерной энергетики, а также сопутствующих товаров из России": "Мы будем вести работу по оказанию помощи странам, стремящимся диверсифицировать свои поставки".

Угрозы за помощь России

"Семерка" требует от третьих стран прекратить "материальную поддержку" Москвы, которая может быть использована в рамках специальной военной операции. В противном случае эти государства "заплатят серьезную цену".

Группа семи выступает против поставок оружия Москве и будет ограничивать экспорт в Россию оборудования и технологий, чтобы та не могла использовать их в военной сфере.

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