Сокращение доходов России и поддержка Украины. Тезисы заявления G7 в Хиросиме

Страны Группы семи намерены добиваться сокращения доходов России от экспорта энергоносителей, металлов и алмазов, а также принимать меры для ограничения ее прибыли от "будущих добывающих мощностей". Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении лидеров, участвующих в саммите G7 в Хиросиме.
Группа семи также пообещала продолжить поддержку Украины и призвала Россию "прекратить боевые действия" и "вывести все свои войска". ТАСС собрал основные тезисы заявления.
Заморозка российских активов
- Группа семи, куда входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония, намерена добиваться оплаты Россией "долгосрочного восстановления Украины".
- Российские активы, замороженные в юрисдикциях этих стран, будут заморожены, пока РФ "не заплатит за ущерб, нанесенный ею Украине".
Меры против России
- "Семерка" также намеревается ограничить "использование Россией международной финансовой системы", в том числе предотвращать обход санкций через филиалы российских банков в третьих странах. Она продолжит оказывать давление на финансовый сектор РФ, но сохранит каналы для "необходимых транзакций".
- Участники саммита, как и на предыдущей встрече в Германии в прошлом году, планируют добиваться сокращения экспортных доходов Москвы. В этом году акцент сделан на доходах от продажи энергоносителей, металлов и алмазов. Группа семи хочет ограничить торговлю алмазами, добытыми или обработанными в России.
- Механизм потолка цен на нефть и нефтепродукты будет сохранен, и "семерка" готова "активизировать усилия для борьбы с обходом этих ограничений". Она также будет принимать "соответствующие меры" для ограничения доходов РФ от "будущих добывающих мощностей".
Исключения из санкций и зерновая сделка
- Санкции против РФ не должны касаться гуманитарных, медицинских и продовольственных товаров. Группа семи поддерживает продление и расширение зерновой сделки и намерена и впредь способствовать украинскому аграрному экспорту.
Ядерная энергетика
- Страны Группы семи планируют "и дальше снижать зависимость от РФ в сфере ядерной энергетики, а также сопутствующих товаров из России": "Мы будем вести работу по оказанию помощи странам, стремящимся диверсифицировать свои поставки".
Угрозы за помощь России
- "Семерка" требует от третьих стран прекратить "материальную поддержку" Москвы, которая может быть использована в рамках специальной военной операции. В противном случае эти государства "заплатят серьезную цену".
- Группа семи выступает против поставок оружия Москве и будет ограничивать экспорт в Россию оборудования и технологий, чтобы та не могла использовать их в военной сфере.
Поддержка Украины
- Страны Группы семи продолжат помогать Киеву. Они уже обеспечили Украине "бюджетную поддержку" на 2023 и начало 2024 года и будут стремиться к удовлетворению ее потребностей в восстановлении и ремонте критической инфраструктуры. В прошлом году "семерка" выступала за "план Маршалла" для Киева, но позднее эта тема практически не поднималась.
- "Семерка" намерена поставлять оружие Украине и после завершения конфликта. При этом в новом заявлении ничего не говорится о готовности работать "со всеми заинтересованными странами" над долгосрочными гарантиями безопасности.
- Как и в 2022 году, Группа семи призывает Россию "прекратить боевые действия" и вывести войска "за пределы всей международно признанной территории Украины" (они включают в это понятие не только новые регионы, но и Крымский полуостров). Урегулирование конфликта должно основываться исключительно на инициативах украинского президента Владимира Зеленского.