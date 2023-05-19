Алиев назвал стремительное вооружение Армении угрозой для региона

В сентябре 2022 года газета The Economic Times сообщила, что Индия поставит Армении партию оружия и боеприпасов на сумму $244,7 млн

БАКУ, 19 мая./ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что закупка Арменией оружия на сотни миллионов долларов создает новые угрозы для региона. Об этом азербайджанский лидер заявил в пятницу, принимая верительные грамоты нового посла Индии в Баку Шридхарана Мадхусудханана.

"Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что сегодня в Армении поднимают голову реваншистские силы, продолжаются территориальные претензии против Азербайджана. Он отметил, что стремительное вооружение Армении создает новые опасности", - приводятся подробности беседы на сайте главы азербайджанского государства.

"Если Армения действительно хочет мира с Азербайджаном, то тогда для чего она закупает оружие на сотни миллионов долларов?" - недоумевает Алиев. По его словам, "такая политика приведет к новым угрозам для региона".

В сентябре 2022 года газета The Economic Times сообщила, что Индия поставит Армении партию оружия и боеприпасов на сумму в 20 млрд рупий ($244,7 млн).