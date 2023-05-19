19 мая, 11:36

JPost сообщила о столкновениях в Старом городе Иерусалима

Пострадали двое израильтян

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 мая. /ТАСС/. Два израильтянина пострадали в результате столкновений в пятницу между евреями и арабами в Иерусалиме. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

По ее информации, инцидент произошел возле Львиных ворот Старого города, ведущих в мусульманский квартал. Беспорядки начались с того, что группа евреев стала петь песни и танцевать, что вызвало недовольство арабов, которые стали забрасывать евреев камнями, отмечает издание.

В происходящее сразу вмешалась полиция, сотрудники которой применили светошумовые гранаты для разгона толпы. По данным The Jerusalem Post, в результате столкновений два израильтянина получили травмы, пострадало также некоторое число палестинцев.

Как отмечает издание, инцидент произошел незадолго до пятничной молитвы в расположенной неподалеку мечети Аль-Акса на Храмовой горе. Днем ранее по улицам Иерусалима, включая переулки Старого города, проходил традиционный ежегодный парад с израильскими флагами, приуроченный к отмечавшемуся в четверг Дню Иерусалима, который установлен в память об объединении города под властью Израиля по итогам Шестидневной войны в 1967 году, напоминает также The Jerusalem Post.

Шествие, участие в котором приняли десятки тысяч человек, проходило при повышенных мерах безопасности и на фоне опасений возможных инцидентов с участием еврейских и арабских активистов, однако завершилось без серьезных инцидентов. 

Теги:
Израиль
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