Байден решил раньше покинуть ужин лидеров G7 для обсуждения ситуации вокруг госдолга США

По данным пресс-пула, gрезидент США приехал на ужин в 18:55 по местному времени и уехал с него примерно через час

ХИРОСИМА /Япония/, 19 мая. /ТАСС/. Президент США Джо Байден решил раньше покинуть ужин лидеров Группы семи (G7) на острове Миядзима близ Хиросимы из-за необходимости обсудить ситуацию вокруг потолка госдолга в США со своими помощниками. Об этом в пятницу сообщил пресс-пул Белого дома со ссылкой на пресс-секретаря американской администрации Карин Жан-Пьер.

"Пресс-секретарь Карин Жан-Пьер сказала, что президент покинет ужин раньше, хотя и будет присутствовать на его части. Затем, сообщила она, план состоит в том, чтобы получить обновленную информацию от его команды по переговорам, которая находится в Вашингтоне, где сейчас утро, о потолке [государственного] долга", - говорится в сообщении.

По данным пресс-пула, Байден приехал на ужин в 18:55 по местному времени (12:55 мск) и уехал с него примерно через час.

В пятницу сотрудники вашингтонской администрации уже проинформировали Байдена о достигнутом прогрессе на консультациях по предотвращению дефолта в США. Американский лидер около получаса говорил по телефону с сотрудниками своей администрации, которые участвуют в переговорах с республиканцами в Вашингтоне о повышении потолка госдолга в США с целью предотвращения дефолта в стране.

О ситуации вокруг госдолга в США

В январе США превысили законодательно установленный на уровне $31,4 трлн потолок госдолга, после чего Минфин страны вынужден был задействовать чрезвычайные меры для продолжения своих финансовых операций. Администрация США в последние месяцы призывает Конгресс поднять лимит задолженности. Контролирующие Палату представителей республиканцы согласны повысить потолок госдолга, но при условии значительного сокращения бюджетных расходов. Белый дом отклонил эти требования, заявив, что готов обсуждать снижение расходов, но законодатели должны поднять лимит задолженности без условий.

В свою очередь министр финансов Джанет Йеллен предупредила Конгресс, что администрация может исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга уже 1 июня. В таком случае, неоднократно подчеркивала она, страна столкнется с дефолтом по федеральному долгу, который приведет к "экономической катастрофе" в США, что вызовет потрясения и в мировой экономике. С целью не допустить этого американский президент и лидеры республиканцев в Конгрессе договорились регулярно проводить консультации.

Япония в 2023 году председательствует в G7. На саммит в Хиросиме приглашены также лидеры Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Индонезии, Островов Кука, Союза Коморских Островов и Южной Кореи. Основными темами встречи лидеров "семерки" станут региональные вопросы, включая ситуацию вокруг Украины, Индо-Тихоокеанского региона, Тайваня, взаимодействие со странами Глобального Юга, ядерное разоружение, проблемы экономической и продовольственной безопасности.