Зеленский пригласил наследного принца Саудовской Аравии посетить Украину

Украинский президент находится в Джидде, где проходит саммит Лиги арабских государств

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский, находящийся сейчас с визитом в Джидде, где проходит саммит Лиги арабских государств (ЛАГ), пригласил премьер-министра Саудовской Аравии, наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда посетить Украину. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Зеленского.

"Владимир Зеленский пригласил Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда посетить Украину с визитом, - говорится в сообщении. - Глава государства также поблагодарил наследного принца за поддержку Украины и принципиальную позицию в рамках международных организаций". Кроме того, Зеленский выразил благодарность за приглашение принять участие в саммите в качестве почетного гостя.

Отмечается, что на встрече президента с наследным принцем "были подробно обсуждены актуальные двусторонние отношения и вопросы глобального характера".

По данным СМИ, Зеленский прибыл в Джидду на французском самолете, вылетевшем из Польши.

Лидеры арабских стран и их представители собрались в пятницу в Джидде для участия в 32-м саммите ЛАГ. После восстановления членства Сирии в региональном сообществе впервые за 12 лет участие в совещании принимает президент Сирии Башар Асад.

На повестке саммита такие вопросы, как урегулирование кризисов в Йемене, Ливии, Сирии и Судане, а также ситуация вокруг палестино-израильского конфликта. Наряду с этим участники обсуждают укрепление экономических связей и координацию усилий по борьбе с терроризмом.