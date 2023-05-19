Афросоюз призвал сформировать международную группу для достижения мира в Судане

По словам председатель комиссии АС Мусы Факи Махамата, вооруженные столкновения в стране угрожают всему региону фрагментацией

ДУБАЙ, 19 мая. /ТАСС/. Африканский союз (АС) приветствует усилия Саудовской Аравии и США, направленные на прекращение огня в Судане, где с середины апреля продолжаются вооруженные столкновения между армией и силами быстрого реагирования. Об этом заявил в пятницу в саудовском городе Джидда председатель Комиссии АС Муса Факи Махамат, выступая на открытии 32-го саммита Лиги арабских государств (ЛАГ).

"Мы приветствуем усилия Саудовской Аравии и США по прекращению огня в Судане. Мы призываем к формированию международной группы для достижения мира и стабильности в Судане", - подчеркнул он.

По его мнению, "авантюра насилия в Судане угрожает всему региону фрагментацией". При этом Махамат выразил уверенность в том, что "решение кризиса в Судане не будет военным".

Ранее в пятницу на саммите в Джидде председательство в Совете ЛАГ было передано от Алжира Саудовской Аравии.