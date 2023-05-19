Reuters: лидеры G7 в Хиросиме выразят приверженность миру без ядерного оружия

По данным агентства, они также выразят озабоченность иранской ядерной программой

ХИРОСИМА /Япония/, 19 мая. /ТАСС/. Страны Группы семи (G7) в совместном заявлении по итогам саммита в японском городе Хиросима выразят приверженность миру без ядерного оружия. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на проект документа.

Отмечается, что президенты и главы правительств "семерки" подчеркнут, что они "привержены достижению мира без ядерного оружия, чтобы не наносить ущерб безопасности стран, используя реалистичный, прагматичный и ответственный подход".

Кроме того, лидеры выразят озабоченность иранской ядерной программой.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида неоднократно заявлял о надеждах, что саммит в Хиросиме придаст импульс процессу ядерного разоружения.

Япония в текущем году председательствует в Группе семи и с 19 по 21 мая проводит ее саммит в Хиросиме. Помимо представителей "семерки", на саммит приглашены лидеры Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Индонезии, Островов Кука, Союза Коморских Островов, Южной Кореи.