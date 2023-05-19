Асад: саммит в Джидде открывает новый этап в совместных действиях арабов во имя мира

Президент Сирии поблагодарил наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда "за ту огромную роль, которую играет королевство в содействии примирению и национальному согласию"

ДУБАЙ, 19 мая. /ТАСС/. Президент Сирии Башар Асад призвал в пятницу арабских лидеров к разработке совместной стратегии по отражению вызовов, с которыми сталкиваются их страны, и противодействию внешнему вмешательству.

"Эта встреча в верхах знаменует собой начало нового этапа совместных арабских действий во имя достижения мира, развития и процветания в нашем регионе вместо войны и разрухи", - заявил он, выступая на открытии саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) в саудовском городе Джидда.

По словам сирийского лидера, "у арабов имеется сейчас уникальный шанс изменить ситуацию к лучшему, обсудив создание эффективного механизма реагирования на кризисы в неспокойном мире".

Асад поблагодарил наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда "за ту огромную роль, которую играет королевство в содействии примирению и национальному согласию".

Президент Сирии впервые с 2010 года участвует в совещании арабских государств на высшем уровне после того, как 7 мая Советом ЛАГ в Каире было принято решение вернуть Сирии ее место в региональном сообществе.

Членство Дамаска в Лиге было приостановлено в ноябре 2011 года в разгар внутреннего кризиса, переросшего в вооруженный конфликт. После землетрясения 6 февраля большинство арабских государств пошло на сближение с Сирией и оказало ей значительную гуманитарную помощь.