Асад призвал арабские страны не допускать вмешательства внешних сил в свои внутренние дела

Президент Сирии заявил об этом на саммите ЛАГ в Джидде

БЕЙРУТ, 19 мая. /ТАСС/. Президент Сирии Башар Асад призвал страны региона не допускать внешнего вмешательства в свои внутренние дела. Об этом он заявил в пятницу на открытии саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) в Джидде. Трансляцию выступления вел телеканал Аl Arabiya.

"<...> Самое важное - это дать возможность народам [арабских стран самостоятельно] управлять своими делами и решать свои внутренние проблемы. Мы должны помешать внешнему вмешательству в дела [народов стран региона]", - подчеркнул сирийский лидер.