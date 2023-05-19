19 мая, 13:52

Асад призвал арабские страны не допускать вмешательства внешних сил в свои внутренние дела

Президент Сирии заявил об этом на саммите ЛАГ в Джидде

БЕЙРУТ, 19 мая. /ТАСС/. Президент Сирии Башар Асад призвал страны региона не допускать внешнего вмешательства в свои внутренние дела. Об этом он заявил в пятницу на открытии саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) в Джидде. Трансляцию выступления вел телеканал Аl Arabiya.

"<...> Самое важное - это дать возможность народам [арабских стран самостоятельно] управлять своими делами и решать свои внутренние проблемы. Мы должны помешать внешнему вмешательству в дела [народов стран региона]", - подчеркнул сирийский лидер. 

Теги:
Асад, Башар Хафез
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