Эрдоган заявил, что не является авторитарным лидером

Глава Турции считает, что прошедший во второй тур выборов президента политик не может быть диктатором

АНКАРА, 19 мая. /ТАСС/. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отверг обвинения по поводу того, что он является авторитарным лидером. В интервью телеканалу CNN в пятницу он также сообщил, что ожидает высокую явку во втором туре выборов главы республики, который намечен на 28 мая.

"Народный альянс" по итогам выборов в парламент [состоялись одновременно с президентскими 14 мая] войдет в него с 322 депутатами, а возглавляющий его человек проходит во второй тур выборов президента. Что это за диктатура такая?" - сказал Эрдоган.

По его словам, явка в первом туре выборов президента составила порядка 90%.

"Налицо очень высокий процент участия в голосовании. Подобная явка зафиксирована ранее лишь в ограниченном числе стран. Второй тур выборов, который состоится 28 мая, станет новым испытанием для турецкой демократии. Верю, что наш народ успешно его выдержит", - отметил Эрдоган.

14 мая в Турции прошли президентские и парламентские выборы. По итогам первого тура президентских выборов Эрдоган набрал 49,51% голосов избирателей, его основной соперник, единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 44,88%. Для победы в первом туре кандидату необходимо было набрать более 50% голосов, в связи с этим 28 мая состоится второй тур голосования. Для победы в нем достаточно простого большинства.