19 мая, 13:55

Конституционный суд Эквадора отклонил жалобы на решение президента о роспуске парламента

Гильермо Лассо ранее заявил, что пошел на этот шаг, поскольку законодатели не дают правительству проводить реформы

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 мая. /ТАСС/. Конституционный суд Эквадора отклонил ходатайства о признании недействительным указа президента Гильермо Лассо о роспуске парламента.

"Судебные палаты единогласно решили отклонить требования о признании [указа] противоречащим конституции. Вследствие этого решения были также отклонены прошения о принятии судом обеспечительных мер с целью временной приостановки действия указа", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте судебной инстанции вечером в четверг.

В среду Лассо подписал указ о роспуске Национальной ассамблеи и созыве новых президентских и парламентских выборов. По словам президента, он пошел на этот шаг, поскольку законодатели не дают правительству проводить реформы. Ранее Национальная ассамблея начала рассмотрение вопроса импичмента главы государства. Оппозиция обвиняет его в участии в коррупционной схеме в государственной компании FLOPEC, занимающейся танкерными перевозками нефти. Лассо отрицает свою вину. 

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ЭквадорЛассо, Гильермо
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