Прибытие первого за четыре года авиарейса из РФ в Грузию и санкции США. Главное за 19 мая

Санкции США против России

Минторг США ввел экспортные ограничения против 71 связанной с Россией организации. В черный список попали в том числе предприятия НПП "Прима", НПО "Ижевские беспилотные системы", компаний "Стрела", "Роствертол". Американская администрация также ужесточила экспортный контроль в отношении России и Белоруссии на 1 224 наименования товаров. В две страны запрещено ввозить ковровые покрытия, косметику, парфюмерию, а также антиквариат, алкоголь и часы.​​​​​

Санкционный список по России также расширил Минфин США. В него, в частности, внесены вице-премьер Виктория Абрамченко, помощник президента Игорь Левитин, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Прибытие первого за четыре года авиарейса из РФ в Грузию

Самолет российской авиакомпании "Азимут", выполняющий рейс из Москвы, приземлился в Тбилисском международном аэропорту. Это первый прямой рейс из Москвы в Тбилиси за четыре года. Сотрудники МВД Грузии задержали у аэропорта шесть человек за потасовку с полицией на митинге против возобновления авиасообщения с РФ.

Признание деятельности Greenpeace нежелательной в России

Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность Greenpeace. В ведомстве отметили, что "усилия фонда направлены на дестабилизацию общественно-политической обстановки и попытку смены власти в стране неконституционным путем".

Рестрикции Великобритании в отношении РФ

Правительство Великобритании объявило о новых санкциях в отношении России. В число подвергшихся британским рестрикциям областей вошли финансы, металлургия, энергетика, транспорт и оборонная промышленность. В частности, в черный список попали "ДОМ.РФ", Металлургический инвестиционный банк, "Тинькофф", Росбанк, 13 членов совета директоров "Газпром нефти", 5 членов совета директоров "Транснефти" и др.

Штраф Ройзману за дискредитацию российской армии

Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал виновным и оштрафовал экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом) на 260 тыс. рублей по делу о дискредитации ВС РФ. До вступления приговора в силу ему запрещено пользоваться интернетом.