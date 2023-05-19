Эмир Катара покинул Джидду до завершения саммита ЛАГ

Официальные причины этого решения не приводятся

ДУБАЙ, 19 мая. /ТАСС/. Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани уехал в пятницу из города Джидда в Саудовской Аравии, где проходит саммит Лиги арабских государств (ЛАГ). Об этом сообщила канцелярия главы государства.

"Эмира [Катара] шейх Тамим бен Хамад Аль Тани покинул город Джидда в братской Саудовской Аравии после того, как возглавил делегацию страны, участвовавшую в работе 32-й очередной сессии Совета ЛАГ на высшем уровне", - говорится в заявлении канцелярии эмира. Официальные причины этого решения не приводятся.

Лидеры арабских стран и их представители собрались в пятницу в Джидде на побережье Красного моря в Саудовской Аравии для участия в 32-м саммите ЛАГ. После восстановления членства Сирии в региональном сообществе впервые за 12 лет участие в арабском совещании в верхах принимает президент арабской республики Башар Асад.

На повестке саммита стоят такие вопросы, как урегулирование кризисов в Йемене, Ливии, Сирии и Судане, а также ситуация вокруг палестино-израильского конфликта. Наряду с этим участники обсудят укрепление экономических связей и координацию усилий по борьбе с терроризмом.

Среди арабских государств против возвращения Сирии ее места в ЛАГ последовательно выступает Катар. Комментируя решение Совета ЛАГ, в МИД эмирата отметили, что Доха не будет препятствовать восстановлению членства Сирии в этой организации, но решение о возвращении Дамаска станет для сирийского правительства мотивом "устранить корни кризиса, который привел к его бойкоту".