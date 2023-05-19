Страны G7 заявили, что процесс сокращения ядерных арсеналов нельзя обращать вспять

"Семерка" подчеркнула, что КНДР никогда не получит статус ядерной державы в рамках ДНЯО

ХИРОСИМА /Япония/, 19 мая. /ТАСС/. Процесс сокращения ядерных арсеналов, который наметился после холодной войны, необходимо продолжать реализовывать и нельзя поворачивать вспять. Об этом говорится в принятом в пятницу на саммите Группы семи (G7) в Хиросиме совместном заявлении по ядерному разоружению.

"Общее сокращение глобальных ядерных арсеналов, достигнутое после окончания холодной войны, должно продолжаться и не должно быть обращено вспять. Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО - прим. ТАСС) должен оставаться краеугольным камнем глобального режима ядерного нераспространения и основой для достижения ядерного разоружения и мирного использования ядерной энергии. Мы подтверждаем нашу приверженность конечной цели построения мира без ядерного оружия при неизменной безопасности для всех, достигаемой посредством реалистичного, прагматичного и ответственного подхода", - отмечается в документе под названием "Хиросимское видение ядерного разоружения".

Кроме того, лидеры стран G7 в Хиросиме, куда президент США Джо Байден прибыл без извинений за американские атомные бомбардировки в 1945 году, ставшие единственным в истории примером боевого применения ядерного оружия, выступили с критикой России. В частности, они осудили решение о размещении ядерного оружия в Белоруссии и осудили ее "безответственную ядерную риторику", утверждения о чем Москва неоднократно отвергала.

В преамбуле документа говорится, что "Хиросима и Нагасаки напоминают о беспрецедентных и огромных человеческих страданиях, которые люди пережили в результате атомных бомбардировок 1945 года". Чьи ядерные бомбы были сброшены на эти города, в документе не уточняется.

Страны "семерки" также заявили, что КНДР никогда не получит статус ядерной державы в рамках ДНЯО, а санкции против Пхеньяна должны оставаться в силе до прекращения его ракетно-ядерной программы.

"Северная Корея не может и никогда не получит статус ядерной державы в рамках ДНЯО. Крайне важно, чтобы санкции полностью и неукоснительно выполнялись всеми государствами и оставались в силе до тех пор, пока существует программа Северной Кореи по [разработке и созданию] оружия массового уничтожения и баллистических ракет", - говорится в тексте.

Лидеры G7 также потребовали от КНДР воздерживаться от провокационных действий, включая ядерные испытания и запуски баллистических ракет.

КНДР в этом году провела уже более 10 ракетных запусков, включая, как утверждает Пхеньян, первые испытания новой межконтинентальной твердотопливной баллистической ракеты "Хвасон-18".

Япония в текущем году председательствует в Группе семи и с 19 по 21 мая проводит ее саммит в Хиросиме. Помимо представителей "семерки", на саммит приглашены лидеры Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Индонезии, Островов Кука, Союза Коморских Островов, Южной Кореи.