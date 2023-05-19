Индонезия заявила о готовности поспособствовать прекращению конфликта между РФ и Украиной

Президент страны Джоко Видодо не считает введение санкций эффективной мерой для прекращения конфликта

ТОКИО, 19 мая. /ТАСС/. Власти Индонезии готовы внести свой вклад в прекращение военного конфликта между Россией и Украиной. Об этом в пятницу в интервью японской газете The Asahi заявил индонезийский президент Джоко Видодо.

"Мы готовы внести необходимый вклад в объединенные силы лидеров для "наведения мостов" [между Москвой и Киевом] и прекращения конфликта, - подчеркнул Видодо. - Диалог должен продолжаться, и мир должен быть достигнут как можно скорее. Война никому не выгодна".

Индонезийский лидер также отметил, что не считает введение санкций эффективной мерой для прекращения конфликта. "Прошел уже год, однако [санкции] не смогли остановить столкновения. Поэтому в первую очередь необходимо создать пространство для диалога", - отметил Видодо.

Ранее Видодо объявил, что власти Индонезии намерены на саммите Группы семи (G7), который с 19 по 21 мая проходит в Хиросиме, отстаивать интересы развивающихся государств так называемого Глобального Юга.

Япония в текущем году председательствует в Группе семи и с 19 по 21 мая проводит ее саммит в Хиросиме. Помимо представителей "семерки", на саммит приглашены лидеры Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Индонезии, Островов Кука, Союза Коморских Островов и Южной Кореи.