Шольц заявил, что G7 настроена против полного разрыва экономических связей с Китаем

Как отметил канцлер ФРГ, страны "семерки" считают, что Китай должен идти "по пути хорошего развития", но чтобы "это было встроено в международный порядок"

ХИРОСИМА /Япония/, 19 мая. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны Группы семи (G7) решительно настроены против разрыва экономических связей с Китаем. С таким утверждением он выступил в пятницу в Хиросиме в рамках саммита "семерки".

Шольц отметил, что было достигнуто "очень четкое понимание" по вопросу отношений с Пекином. "Здесь никто ни слова не говорит о разъединении", - сказал он. Страны G7, по его словам, считают, что Китай должен идти "по пути хорошего развития". Однако необходимо учитывать, чтобы "это было встроено в международный порядок", подчеркнул глава правительства ФРГ. Это означает, что все государства должны соблюдать международные правила.

В пятницу главы государств и правительств Группы семи среди прочего подробно обсудили ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе. Рассмотрение экономических вопросов также было сосредоточено на том, как повысить устойчивость международных экономических отношений и гарантировать, "чтобы не было односторонних зависимостей и чтобы они были уменьшены в тех областях, где они все еще существуют сегодня". Важной частью этого также является сотрудничество со многими странами Южной Америки, Африки и Азии, имеющими сырье, резюмировал Шольц.

Япония в текущем году председательствует в Группе семи и с 19 по 21 мая проводит ее саммит в Хиросиме.