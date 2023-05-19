Блинкен заявил, что новые санкции США направлены на ОПК и технологический сектор России

Рестрикции также касаются "юридических и физических лиц, занятых в развитии российского энергетического сектора", отметил госсекретарь

ВАШИНГТОН, 19 мая. /ТАСС/. Свыше 200 физических и юридических лиц, морские и воздушные суда попали под новые санкции США или блокирование собственности. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

Как указывается в заявлении, "санкции или блокирование собственности распространяется более чем на 200 юридических и физических лиц, морские и воздушные суда". "Введенные сегодня санкции распространяются на российский оборонно-промышленный комплекс, технологический, металлургический и горнодобывающий сектор", - подчеркивается в заявлении Блинкена. Кроме того, согласно его заявлению, рестрикции США касаются "юридических и физических лиц, занятых в развитии российского энергетического сектора".

По утверждению госсекретаря, рестрикции также "укрепляют приверженность США и партнеров" принимать меры против тех, кто, по мнению Вашингтона, помогает обходить антироссийские ограничения и меры экспортного контроля.

По его словам, санкции вводятся против лиц, задействованных в эвакуации украинских детей из зоны конфликта и вывозе "украденного зерна с Украины". "Нынешние действия также касаются международной сети организаций, задействованных в закупке компонентов для базирующейся в России компании, занятой в производстве беспилотников "Орлан", - говорится в тексте.