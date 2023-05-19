Арабские страны заявили о необходимости положить конец вмешательству внешних сил в их дела

Члены ЛАГ также высказались за отказ от вмешательства в конфликт в Судане, активизацию усилий по урегулированию палестинского вопроса и развития добрососедских отношений с Ираном

ДУБАЙ, 19 мая. /ТАСС/. Арабские страны считают необходимым положить конец вмешательству внешних сил в их внутренние дела. Об этом говорится в декларации, принятой в пятницу по итогам саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) в саудовском городе Джидда.

"[Арабские страны] подтверждают [необходимость] остановить иностранное вмешательство в их внутренние дела", - приводит выдержки из документа телеканал Al Jazeeera.

По данным канала, в заявлении также отмечается необходимость "уважения ценностей и культур" других народов, признания "независимости и территориальной целостности" государств.

Конфликт в Судане

Они также высказались за отказ от вмешательства в конфликт в Судане.

"Подчеркиваем важность активизации усилий по справедливому урегулированию палестинского вопроса", - сказано в документе. "Подчеркиваем центральную роль палестинского вопроса в арабском мире и роль арабской мирной инициативы как способа его урегулирования", - отмечено в декларации.

Арабская мирная инициатива - официальная инициатива арабских стран, принятая Лигой арабских государств в Бейруте 28 марта 2002 года. Она направлена на достижение всеобъемлющего мира с Израилем и окончание арабо-израильского конфликта при условиях отступления Израиля с оккупированных им в 1967 году территорий (включая сирийские Голанские высоты) и признания им Государства Палестина на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа со столицей в Восточном Иерусалиме.

В 2007 году ЛАГ вновь подтвердила свою инициативу на саммите в Эр-Рияде и делала это на всех последующих встречах в верхах.

Палестинский вопрос

Члены ЛАГ призвали к активизации усилий по урегулированию палестинского вопроса.

Ситуация в Сирии

"[Арабские страны] подтверждают приверженность сохранению суверенитета Сирии и ее территориальной целостности", - отмечается в документе.

В нем подчеркивается "необходимость принятия практических и эффективных шагов для урегулирования сирийского кризиса", а также "улучшения условий для возвращения сирийских беженцев" в свои дома.

Отношения с Ираном

Арабские страны выступили за развитие сотрудничества с Ираном на основе принципов добрососедства и неприменения силы.

"Лидеры арабских стран подчеркнули важность развития сотрудничества с Ираном, основанного на принципах добрососедства, неприменения силы или угроз силой, а также невмешательства во внутренние дела арабских стран", - указывается в документе саммита ЛАГ. Отмечается, что нарушение указанных принципов арабские государства рассматривают как "попрание основ международного права".

Страны - члены ЛАГ, указывается в итоговой декларации саммита в Джидде, "высоко оценивают усилия Султаната Оман и Ирака по налаживанию диалога между Саудовской Аравией и Ираном в 2021-2022 годах, а также Китая по спонсорству переговоров, в результате которых было достигнуто соглашение о возобновлении дипломатических отношений между Эр-Риядом и Тегераном". Арабские страны выразили уверенность, что эти договоренности "будут способствовать укреплению безопасности и мира в регионе".

О саммите ЛАГ

Лидеры арабских стран и их представители собрались в пятницу в Джидде на побережье Красного моря в Саудовской Аравии для участия в 32-м саммите ЛАГ. После восстановления членства Сирии в региональном сообществе впервые за 12 лет участие в арабском совещании в верхах принимает президент арабской республики Башар Асад.