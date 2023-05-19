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Военная операция на Украине

Politico: Байден на G7 сообщил, что США поддержат усилия по обучению ВСУ обращению с F-16

ВАШИНГТОН, 19 мая. /ТАСС/. Президент США Джо Байден на встрече с лидерами Группы семи в японском городе Хиросима заявил, что Вашингтон поддержит совместные международные усилия по обучению украинских пилотов управлению современными истребителям, включая F-16.

Об этом в пятницу сообщила газета Politico со ссылкой на источник в американской администрации.

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По его информации, обучение будет проходить за пределами Украины на одном из европейских объектов. Чиновники надеются, что подготовка украинцев начнется в ближайшие недели, добавил собеседник газеты.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что администрация Байдена намерена разрешить союзникам передачу Киеву F-16. По их данным, Белый дом сигнализирует европейским союзникам о том, что не собирается блокировать поставки F-16, поскольку постоянно испытывает давление со стороны Конгресса и других стран. Тем не менее отмечается, что сотрудникам администрации американского президента ничего не известно об официальных запросах на экспорт самолетов, а должностные лица Госдепа США пока не получали приказа об оформлении документов для их передачи. 

Теги:
УкраинаСШАБайден, ДжоВоенная операция на Украине
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