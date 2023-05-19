19 мая, 14:45,
обновлено 19 мая, 15:34

Страны ОИС намерены укреплять отношения с Россией

Заместитель генсека организации Ахмат Кавеса Сенгендо призвал стороны инвестировать в различные сферы

КАЗАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Страны Организации исламского сотрудничества (ОИС) намерены развивать взаимовыгодные отношения с РФ, реализуя совместные проекты. Об этом заявил в пятницу заместитель генерального секретаря организации Ахмад Кавеса Сенгендо на пленарной сессии XIV Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".

"Необходимо и будем развивать взаимовыгодные отношения между государствами - членами [ОИС] и Россией посредством развития и реализации совместных проектов. В этом контексте я бы хотел пригласить инвестировать свои ресурсы и свой опыт в разные сферы", - сказал он.

Замгенсека ОИС обратил внимание на то, что "огромное число стран ОИС обеспокоены вопросами продовольственной безопасности". В этом контексте он отметил, что Россия является одним из важнейших производителей продовольствия, включая пшеницу, и удобрений. "Соответственно, я хотел бы пригласить стимулировать дальнейшее сотрудничество в этом направлении", - добавил он. 

Теги:
Россия
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