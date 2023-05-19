G7 обеспокоена готовностью РФ к ядерным испытаниям и призывает всех соблюдать мораторий

Страны "семерки" призвали все ядерные державы "последовать примеру США, Великобритании и Франции" и предоставить данные о своих ядерных арсеналах

ХИРОСИМА /Япония/, 19 мая. /ТАСС/. Страны G7 обеспокоены "заявлением России о готовности к проведению ядерного испытания" и призывают все страны соблюдать мораторий на такие тесты. Об этом говорится в принятом в пятницу на саммите Группы семи (G7) в Хиросиме совместном заявлении по ядерному разоружению.

"Мы привержены соблюдению глобальной нормы против ядерных испытаний до тех пор, пока она не станет юридически обязывающей, и призываем все страны объявить новые или соблюдать действующие моратории на ядерные испытания", - говорится в тексте. "Мы выражаем озабоченность в связи с заявлением России о готовности провести ядерное испытание и призываем РФ соблюдать мораторий", - добавили лидеры G7.

Кроме того, они призвали все ядерные державы "последовать примеру США, Великобритании и Франции" и предоставить данные о своих ядерных арсеналах. Они также обратились ко всем странам с призывом соблюдать мораторий на производство расщепляющихся материалов для использования в ядерном оружии.

21 февраля президент России Владимир Путин дал поручение соответствующим российским ведомствам обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия. Президент тогда уточнил, что РФ не будет проводить ядерные испытания первой, но пойдет на это, если ядерные испытания проведут США. Ульянов пояснил, что это заявление "никак не меняет позицию России в отношении ДВЗЯИ (Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний)", она "была и остается приверженной своим обязательствам" по договору.

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов позднее отметил, что поддержание в готовности потенциала России для возможного возобновления ядерных испытаний прописано в федеральном законе, но Москва не намерена отказываться от добровольного моратория на испытания.

Япония в текущем году председательствует в Группе семи и с 19 по 21 мая проводит ее саммит в Хиросиме. Этот город 6 августа 1945 года подвергся американской атомной бомбардировке, став вместе с Нагасаки, на который США сбросили атомную бомбу 9 августа 1945 года, единственным в мире местом боевого применения ядерного оружия. Джо Байден стал вторым действующим президентом США, посетившим Хиросиму. Однако, как и Барак Обама, побывавший здесь в 2016 году, извинений за атомные бомбардировки приносить не планирует.