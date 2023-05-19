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обновлено 19 мая, 16:07
Военная операция на Украине

Эр-Рияд заявил, что прилагает усилия для смягчения последствий конфликта на Украине

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заверил украинского президента Владимира Зеленского, что королевство поддержит усилия по разрешению конфликта политическим путем

ДУБАЙ, 19 мая. /ТАСС/. Саудовская Аравия прилагает усилия для смягчения гуманитарных последствий конфликта на Украине. Об этом заявил в пятницу премьер-министр и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита Лиги арабских государств в Джидде.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Королевство продолжает прилагать усилия для смягчения гуманитарных последствий конфликта между РФ и Украиной", - приводит слова кронпринца телеканал Al Arabiya

Он также заверил Зеленского, что Саудовская Аравия поддержит усилия по разрешению конфликта политическим путем.

Ранее в пятницу Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в ходе саммита ЛАГ заявил, что Саудовская Аравия готова продолжать предпринимать посреднические усилия для урегулирования конфликта между Россией и Украиной.

Саудовская Аравия на различных уровнях неоднократно заявляла о готовности выступить посредником между Россией и Украиной, а также о поддержке любых усилий, нацеленных на достижение политического урегулирования конфликта. 26 февраля глава МИД королевства Фейсал бен Фархан Аль Сауд совершил первый визит на Украину с момента установления дипломатических отношений между странами, а 9 марта он посетил Москву и провел переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Выступая на пресс-конференции, глава МИД Саудовской Аравии подчеркнул, что операция по обмену пленными между Россией и Украиной в 2022 году проходила при личном участии наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. 

Теги:
УкраинаСаудовская АравияЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
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