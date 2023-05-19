США ввели санкции против 223-го и 224-го летного отрядов Минобороны России

По версии вашингтонской администрации, эти отряды задействованы в оказании поддержки ЧВК "Вагнер", переброске ее личного состава и вооружений

ВАШИНГТОН, 19 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты ввели санкции в отношении 223-го и 224-го летного отрядов Министерства обороны России, а также внесли в свои черные списки их авиацию. Об этом говорится в справочных документах Госдепартамента, которые были обнародованы в пятницу в связи с расширением американской стороной односторонних ограничительных мер против России.

В документах утверждается, что решения, касающиеся этих двух летных отрядов, приняты, чтобы ограничить "логистические и операционные сети" частной военной компании (ЧВК) "Вагнер". По версии вашингтонской администрации, 223-й и 224-й летный отряды задействованы в оказании поддержки ЧВК "Вагнер", переброске ее личного состава и вооружений. В американские черные списки вносятся 37 самолетов первого отряда и 41 - второго. В справочных документах приводятся бортовые номера этих летательных аппаратов.

В январе американские власти причислили ЧВК "Вагнер" к транснациональным преступным организациям и ввели санкции в отношении ряда связанных с ней физических и юридических лиц. Как утверждал госсекретарь США Энтони Блинкен, данный шаг, в частности, нацелен на то, чтобы осложнить проведение Россией специальной военной операции на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя тогда действия Вашингтона, заявлял, что демонизация ЧВК "Вагнер" со стороны США продолжается много лет, но подобные заявления голословны.

Ранее власти уже ввели санкции против ЧВК "Вагнер" и ее основателя Евгения Пригожина.