Эрдоган заявил, что Турция не намерена вводить санкции против России по примеру Запада

Президент страны отметил, что Турция "достигла идеальных показателей внешней торговли с Россией"

НЬЮ-ЙОРК, 19 мая. /ТАСС/. Турция не намерена вводить какие-либо ограничительные меры в отношении России, как это делают западные страны, у двух государств хорошие отношения. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в вышедшем в пятницу в эфир интервью телекомпании CNN.

"У нас нет никаких проблем в отношениях с Россией, и мы не находимся в положении, когда нам нужно было бы вводить санкции в отношении РФ по примеру Запада, - сказал он. - Мы сильное государство, и у нас положительные отношения с Россией".

Эрдоган также отметил, что Турция "достигла идеальных показателей внешней торговли с Россией", и указал на то, что РФ занимает первое место по числу туристов, приезжающих в Турцию.

Ранее в мае Эрдоган подверг критике своего соперника от оппозиции на выборах президента Кемаля Кылычдароглу за намерения присоединиться к санкциям Запада против России. Турецкий лидер также сообщил, что не позволит оппозиции совершать нападки на РФ и ее президента Владимира Путина.