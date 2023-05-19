Эрдоган набрал в первом туре выборов президента 49,52% голосов

Кемаль Кылычдароглу набрал 44,88%

АНКАРА, 19 мая. /ТАСС/. Высший избирательный совет (ЦИК) Турции внес коррективы в итоговые данные первого тура выборов президента страны, который состоялся 14 мая.

Согласно новой информации, с учетом проверки жалоб на итоги голосования Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,52% голосов избирателей, его основной соперник, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 44,88%, следует из таблицы ЦИК, размещенной в правительственном вестнике Resmi Gazete.

Ранее ЦИК сообщал, что после обработки 100% бюллетеней, Эрдоган набрал 49,24% голосов избирателей, Кылычдароглу получил 45,07%. Третий кандидат в президенты Синан Оган выбыл из президентской гонки с результатом 5,17% голосов.

Согласно окончательным данным турецкого ЦИК, из внесенных в списки для голосования в стране и за рубежом 64,1 млн человек в выборах 14 мая приняли участие 55,8 млн человек. Действительными признаны 54,7 млн избирательных бюллетеней. Явка составила 87,04%.

Ранее оглашенные данные ЦИК основывались на итогах голосования в Турции, отмечает телеканал TRT. В итоге выросло и общее число голосовавших, и изменились сами итоги голосования. За рубежом, как следует из таблицы ЦИК, в списки для голосования внесены 3,4 млн человек, проголосовали почти 1,7 млн избирателей. "На зарубежных участках за Эрдогана проголосовали 57,70% избирателей, за Кылычдароглу - 39,68%, чем объясняется итоговая разница, однако окончательные данные ЦИК мог опубликовать сразу, а не делить на части", - отметил в комментарии телеканал Halk TV.

Для победы в первом туре кандидату необходимо было набрать более 50% голосов. Так он не выявил победителя, 28 мая состоится второй тур голосования. Для победы в нем достаточно простого большинства.

В новость внесена правка (18:58) - приводятся обновленные данные турецкого ЦИК, верно - Эрдоган набрал 49,52%, Кылычдароглу - 44,88%