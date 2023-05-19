19 мая, 15:12,
обновлено 19 мая, 15:33

Эрдоган сообщил о позитивном движении в закупке Турцией F-16 у США

НЬЮ-ЙОРК, 19 мая. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил позитивное движение в вопросе закупки у США истребителей F-16. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу CNN, которое было показано в пятницу.

По словам Эрдогана, турецкое руководство было "крайне разочаровано" исключением из американской программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. "Мы начали искать альтернативы. Ознакомившись с позицией США по F-35, мы попросили их предоставить нам хотя бы F-16 и необходимые запчасти <...>", - продолжил Эрдоган. "По этому вопросу есть позитивное движение. Я надеюсь, что оно продолжится", - подчеркнул турецкий лидер. 

Теги:
ТурцияЭрдоган, Реджеп Тайип
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