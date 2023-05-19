Эрдоган заявил, что в случае переизбрания не будет выдвигаться на третий срок

Турецкий лидер напомнил, что согласно нынешним положениям, президент республики может избираться лишь дважды

НЬЮ-ЙОРК, 19 мая. /ТАСС/. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в вышедшем в эфир в пятницу интервью телекомпании CNN заявил, что в случае переизбрания не будет выдвигать свою кандидатуру на третий президентский срок.

"Согласно нынешним положениям, президент может избираться лишь дважды. Мой первый срок подошел к концу, сейчас идут выборы по избранию на второй срок. С переизбранием на второй срок этот процесс благополучно завершится", - сказал он в ответ на вопрос ведущей о том, остался бы он во главе государства до 2033 года, если ему была бы предоставлена такая возможность.

Ранее Минюст Турции пояснил, что после принятия поправок в конституцию в 2017 году, когда произошел переход от парламентской к президентской системе, и последовавших президентских выборов 2018 года фактически у Эрдогана начался новый отсчет сроков исполнения им обязанностей главы государства. Конституция позволяет занимать этот пост не более двух сроков подряд.