19 мая, 15:23,
обновлено 19 мая, 16:09

Эрдоган заявил, что в случае переизбрания не будет выдвигаться на третий срок

Presidential Press Office via dia images via Getty Images
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© Presidential Press Office via dia images via Getty Images

Турецкий лидер напомнил, что согласно нынешним положениям, президент республики может избираться лишь дважды

НЬЮ-ЙОРК, 19 мая. /ТАСС/. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в вышедшем в эфир в пятницу интервью телекомпании CNN заявил, что в случае переизбрания не будет выдвигать свою кандидатуру на третий президентский срок.

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"Согласно нынешним положениям, президент может избираться лишь дважды. Мой первый срок подошел к концу, сейчас идут выборы по избранию на второй срок. С переизбранием на второй срок этот процесс благополучно завершится", - сказал он в ответ на вопрос ведущей о том, остался бы он во главе государства до 2033 года, если ему была бы предоставлена такая возможность.

Ранее Минюст Турции пояснил, что после принятия поправок в конституцию в 2017 году, когда произошел переход от парламентской к президентской системе, и последовавших президентских выборов 2018 года фактически у Эрдогана начался новый отсчет сроков исполнения им обязанностей главы государства. Конституция позволяет занимать этот пост не более двух сроков подряд. 

Теги:
ТурцияЭрдоган, Реджеп Тайип
© Информационное агентство ТАСС
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