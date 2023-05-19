19 мая, 15:38

Баку и Ереван договорились продолжить обсуждения проекта мирного договора

В сообщении МИД Азербайджана подчеркнуто, что министры выразили признательность российской стороне за организацию переговоров

БАКУ, 19 мая. /ТАСС/. Министры иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян договорились продолжить обсуждение проекта мирного договора между Баку и Ереваном. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД Азербайджана по итогам московской встречи глав внешнеполитических ведомств двух стран.

"Стороны продолжили работу над проектом соглашения "О построении мира и межгосударственных отношений". Стороны провели конструктивный обмен мнениями вокруг тем, по котором все еще имеются разногласия. <…> Стороны договорились продолжить обсуждения", - говорится в сообщении.

В информации подчеркнуто, что министры выразили признательность российской стороне за организацию переговоров между Азербайджаном и Арменией.

В пятницу в Москве состоялись трехсторонние переговоры глав МИД России, Азербайджана и Армении Сергея Лаврова, Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна. Затем Байрамов и Мирзоян провели двустороннюю встречу. Лавров также провел отдельные встречи с азербайджанским и армянским коллегами. 

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