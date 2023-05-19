В Ереване рассказали о ходе переговоров по армяно-азербайджанскому урегулированию в Москве

В МИД Армении рассказали, что состоялся конструктивный обмен мнениями по вопросам, по которым у сторон имеются разногласия

ЕРЕВАН, 19 мая. /ТАСС/. Переговоры между главами МИД Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым, в ходе которых стороны продолжили работу над проектом соглашения "Об установлении мира и межгосударственных отношений", прошли в Москве. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба МИД Армении.

"19 мая по приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова состоялись переговоры между министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Мирзоян и Байрамов представили свои позиции относительно реализации трехсторонних заявлений лидеров Армении, России и Азербайджана. Стороны продолжили работу над проектом соглашения "Об установлении мира и межгосударственных отношений", - говорится в сообщении.

В пресс-релизе отмечается, что состоялся конструктивный обмен мнениями по вопросам, по которым у сторон имеются разногласия. Министры выразили признательность российской стороне за организацию переговоров между Арменией и Азербайджаном и договорились продолжить переговоры. Главы МИД Армении и Азербайджана провели также отдельные встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.