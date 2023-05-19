В Ватикане опровергли информацию о якобы готовящейся миссии в Москву

Накануне портал ватиканской информации Il Sismografo, не называя источников своей информации, сообщил, что якобы в Москве и Киеве ответили согласием на предложение Папы Римского Франциска принять его спецпосланников для обсуждения перемирия

ВАТИКАН, 19 мая. /ТАСС/. Декастерия по делам Восточных церквей опровергла информацию о том, что якобы ее глава архиепископ Клаудио Гуджеротти может быть задействован в "мирной миссии" Ватикана.

"Новости по поводу мирной миссии префекта декастерии по делам Восточных церквей архиепископа Клаудио Гуджеротти достигли международного масштаба. Сообщаем, что префекту ничего об этом не известно", - говорится в распространенном в пятницу сообщении декастерии.

Накануне портал ватиканской информации Il Sismografo, не называя источников своей информации, сообщил, что якобы в Москве и Киеве ответили согласием на предложение Папы Римского Франциска принять его спецпосланников, чтобы обсудить перемирие. При этом в качестве спецпосланников назывались, предположительно, Гуджеротти для российской столицы и глава Конференции итальянских епископов кардинал Маттео Мария Дзуппи, который мог бы отправится в Киев. Источники ТАСС в Ватикане назвали данные предположения "не более чем занятными", но "никем не подтвержденными".

О "мирной миссии" Ватикана по Украине, "пока не публичной", сообщил Папа Римский Франциск в конце апреля по пути из Будапешта, не вдаваясь в детали. Побывавший 13 мая на аудиенции у Франциска президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев "не нуждается в посредниках".