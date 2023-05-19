Зеленский пригласил премьера Ирака посетить Украину

В ходе встречи также обсуждались возможные пути участия Ирака в реализации предложений Киева по урегулированию конфликта на Украине

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что пригласил премьера Ирака Мухаммеда ас-Судани посетить Украину в ходе встречи, состоявшейся в пятницу в саудовском городе Джидда, где проходит саммит Лиги арабских государств (ЛАГ).

"Пригласил премьер-министра Ирака посетить Украину с визитом с целью обсуждения важных направлений межгосударственного сотрудничества", - написал Зеленский в пятницу в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в ходе встречи также обсуждались возможные пути участия Ирака в реализации предложений Киева по урегулированию конфликта на Украине, которые украинская сторона называет "формулой мира", а также взаимодействие в гуманитарной сфере.

Ранее пресс-служба Зеленского сообщила, что он встретился в пятницу в Джидде с премьер-министром Саудовской Аравии, наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и пригласил его посетить Украину. Кроме того, Зеленский встретился с вице-президентом ОАЭ шейхом Мансуром бен Заидом Аль Нахайяном, вице-премьером Омана по международным отношениям и сотрудничеству Асадом бен Тариком Аль Саидом и наследным принцем Кувейта шейхом Машаалем Аль-Ахмедом Ас-Сабахом.