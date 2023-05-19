США ввели санкции против иностранных лиц и компаний, якобы помогающих России обходить их

Рестрикции, в частности, ввели против гражданина Германии Дирка Трёндле и граждан Индии Шарды Субраманьям и Сурьи Датты

ВАШИНГТОН, 19 мая. /ТАСС/. Министерство финансов США ввело санкции против иностранных граждан и компаний, якобы помогающих России обходить американские ограничения. Об этом говорится в опубликованном в пятницу документе Минфина.

В частности, санкции вводятся против гражданина Германии Дирка Трёндле и граждан Индии Шарды Субраманьям и Сурьи Датты. По утверждению представителей министерства, они связаны с швейцарским предпринимателем Вальтером Моретти, который якобы "создал сеть снабжения" России "чувствительными технологиями". Якобы связанные с этими лицами индийские компании Mavasal Impex Private Limited и Innoedge Cloudserve Private Limited также теперь попадают под ограничения.

Кроме того, под санкции подпали компании со штаб-квартирой в Лихтенштейне Trade Initiative Establishment, IGT Intergestions Trust Reg, их генеральный директор гражданин Лихтенштейна Паскаль Доминик Бюхель и якобы "работавшие с данными фирмами" граждане России Андрей Владимирович Тимошин и Антон Юрьевич Лестафье, а также московская компания Limited Liability Company TBS и, как утверждает американское министерство, ее основной акционер Наталья Юрьевна Виноградова. В санкционный список также оказались включены гражданин Нидерландов Эдвин Онно ван Инген и, как утверждает Минфин США, принадлежащие ему компании Ronin Management, Pro Rata Solutions и Delta Technical and Scientific Instruments.

Под санкциями теперь также находятся якобы связанные с российской компанией "Радиоавтоматика" граждане РФ Павел Викторович Акифьев и Светлана Юрьевна Верховцева. По утверждению Минфина США, Акифьев использовал принадлежащие Верховцевой фирмы Versvet SRO со штаб-квартирой в Чехии и Symphony со штаб-квартирой в России, а также принадлежащие ему российские компании Trust Logistic и "Траст лоджистик групп" для закупок подсанкционного оборудования для военной промышленности РФ.