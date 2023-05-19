ЛАГ призвала обеспечить сохранность средств Ливии в зарубежных банках до отмены блокировки

Члены организации также высказались за "обеспечение безопасности объектов производства нефти на ливийской территории, что гарантирует продолжение и увеличение производства"

ДУБАЙ, 19 мая. /ТАСС/. Арабские страны выступают за обеспечение сохранности средств Ливии в иностранных банках до снятия международного запрета на их использование ливийскими властями. Об этом говорится в декларации, принятой по итогам саммита Лиги арабских государств (ЛАГ), который состоялся в пятницу в городе Джидда.

"Лидеры арабских государств выступают за защиту и обеспечение сохранности средств и активов Ливии в иностранных банках до тех пор, пока не будут отменены международные санкции, не позволяющие воспользоваться ими ливийским властям", - указывается в итоговом документе арабской встречи на высшем уровне. Кроме того страны - члены ЛАГ высказались за "обеспечение безопасности объектов производства нефти на ливийской территории, что гарантирует продолжение и увеличение ее производства в Ливии".

Арабские государства подтвердили приверженность суверенитету и территориальной целостности Ливии и выступили против любых видов внешнего вмешательства в ее внутренние дела, говорится в документе. Саммит выразил поддержку усилиям ООН "по поиску политического урегулирования на основе межливийского диалога". В декларации также указывается на необходимость "всеобъемлющего национального примирения для прекращения раскола ливийского общества и достижения политической стабильности".

Лидеры арабских стран и их представители собрались в пятницу в Джидде для участия в 32-м саммите ЛАГ. После восстановления членства Сирии в региональном сообществе впервые за 12 лет участие в арабском совещании в верхах принял сирийский президент Башар Асад. В ходе саммита обсуждались вопросы урегулирование кризисов в Йемене, Ливии, Сирии и Судане, а также ситуация вокруг палестино-израильского конфликта. Наряду с этим участники обсудили укрепление экономических связей и координацию усилий по борьбе с терроризмом.