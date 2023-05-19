19 мая, 16:37,
обновлено 19 мая, 16:47
Военная операция на Украине

NBC узнала о намерении США и союзников передать Киеву истребители F-16

AP Photo/ Mindaugas Kulbis
Истребители F-16
© AP Photo/ Mindaugas Kulbis

В телекомпании подчеркнули, что нет информации как о сроках передачи так и о том, какие именно страны выступят поставщиками

НЬЮ-ЙОРК, 19 мая. /ТАСС/. США вместе с союзниками намерены передать Киеву истребители F-16. Об этом сообщила в пятницу телекомпания NBC со ссылкой на источник в американской администрации.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

Телекомпания подчеркивает, что информации о сроках передачи истребителей Киеву нет, также не известно, какие именно страны выступят поставщиками F-16 и какое их количество поступит на Украину. Решение об этом будет принято в ближайшие месяцы, уточнил источник NBC. Телекомпания подчеркивает, что F-16, которые западные страны планируют передать Украине, "не будут использованы в готовящемся контрнаступлении" украинских войск. Они будут переданы в рамках "долгосрочной программы укрепления безопасности" страны, подчеркивает источник NBC. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация