Новый кабмин Словакии намерено продолжить курс на оказание помощи Украине

Министр иностранных и европейских дел Словакии Мирослав Влаховский заявил, что страна хочет "справедливого мира"

ПРАГА, 19 мая. /ТАСС/. Правительство Словакии, назначенное президентом республики 15 мая, продолжит курс на оказание помощи Украине. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Словакии Мирослав Влаховский после состоявшихся в Праге в пятницу переговоров с главой МИД Чехии Яном Липавским. Слова политиков привело информационное агентство CTK.

"Мы хотим и далее помогать Украине и хотим справедливого мира [в этой стране]", - сказал Влаховский. "Поддержка Украины на поле международной политики должна продолжаться", - сказал в свою очередь Липавский.

Министры в ходе переговоров обсудили ситуацию на Украине и борьбу с дезинформацией в своих республиках. Влаховский отметил, что правительство Словакии намерено активизировать действия против распространения фейков. Власти этой страны, по его словам, последние 10 лет не уделяли данной проблеме необходимого внимания.

Влаховский свой первый зарубежный визит в качестве главы МИД Словакии нанес в Чехию, отметило агентство.