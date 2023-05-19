На Украине суд продлил арест экс-главы компании "Мотор сич"

По данным издания "Общественное", адвокаты Вячеслава Богуслаева намерены обжаловать этот вердикт в апелляции

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Шевченковский районный суд Киева продлил срок содержания под стражей бывшего руководителя компании "Мотор сич" Вячеслава Богуслаева на два месяца. Об этом в пятницу сообщил журналист украинского издания "Общественное", присутствовавший на заседании.

По его данным, адвокаты Богуслаева намерены обжаловать этот вердикт в апелляции.

12 мая советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев согласен обменять бизнесмена на тысячу украинских военнопленных. Двумя днями ранее стало известно, что еще 20 марта Богуслаев написал в офис Владимира Зеленского письмо с просьбой включить его в список на обмен с Россией. В связи с этим глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк не исключил такой возможности, но отметил, что обвиняемый "должен дать все необходимые показания, а уже потом станет качественным обменным фондом".

23 октября 2022 года СБУ предъявила 84-летнему Богуслаеву обвинения в "коллаборационизме" и "работе на Россию", а 24 октября суд арестовал подозреваемого. 1 февраля СБУ предъявила Богуслаеву новое обвинение - в "содействии деятельности террористической организации". По утверждению СБУ, "Мотор сич" через зарубежные компании поставляла на Снежнянский машиностроительный завод в ДНР сырье и получала от него изготовленные запчасти для авиационных двигателей.

В марте 2023 года бывшему руководителю компании предъявили еще одно обвинение - в препятствовании деятельности Вооруженных сил Украины. По утверждению следователей СБУ, Богуслаев разукомплектовывал вертолеты и скрывал документы на них, чтобы техника не попала в руки украинских военных.

"Мотор сич" - один из крупнейших производителей двигателей для авиатехники, а также промышленных газотурбинных установок. Компания производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8, Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130, агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование. После распада СССР компания продолжала активно сотрудничать с Россией. После госпереворота на Украине в 2014 году Киев запретил любое военно-техническое сотрудничество с Москвой.